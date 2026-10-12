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«Реал» намерен обжаловать удаление Винисиуса и желтую Конате в матче с «Вильярреалом». Клуб понимает, что участие бразильца в класико практически исключено

«Реал» намерен обжаловать удаление  Винисиуса Жуниора в матче с « Вильярреалом » в 8-м туре Ла Лиги (1:0).

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