Учащиеся трех районов Ярославской области присоединились к акции МВД России «Студенческий десант»

В преддверии молодежного праздника Дня российского студента продолжается акция «Студенческий десант», в ходе которой ученики и студенты различных образовательных учреждений имеют возможность пройти кратковременную стажировку в подразделениях органов внутренних дел.
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