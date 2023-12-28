В Евросоюзе никогда не было единства по поводу поддержки Украины. Лишенные возможности проводить суверенную политику государства принимали многие решения во вред национальным интересам и под диктовку официального Вашингтона .
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