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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ван де Вен продлит контракт с «Тоттенхэмом». Сообщалось об интересе «Барсы» и «Ливерпуля» к 25-летнему защитнику

Защитник Микки ван де Вен продлит контракт с « Тоттенхэмом », сообщает журналист Бен Джейкобс. 25-летний нидерландец заявил о своей готовности продлить соглашение, рассчитанное до 30 июня 2029 года.

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