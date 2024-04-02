Транспортная полиция ПФО: сегодняшнее задержание с ФСБ прошло по делу, возбужденному еще прошлом году

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 апреля, ФедералПресс. Задержание нижегородского высокопоставленного сотрудника транспортной полиции стало следствием уголовного дела, возбужденного в отношении его предполагаемого подельника в декабре 2023 года.
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