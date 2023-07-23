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«Углеродный след» и зелёная повестка – выдуманы Западом для контроля третьего мира

«Углеродный след» и зелёная повестка – выдуманы Западом для контроля третьего мира

Жара, накрывшая Западную Европу, наглядно показывает, чего на самом деле стоит пресловутая западная «зелёная повестка» и «зелёная энергетика».

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Владислав Владислав
Интересная статья.
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