Вашингтон просит партнеров попросить Иран избежать эскалации в отношении Израиля

Официальный представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер на брифинге в четверг, 11 апреля, заявил, что Соединенные Штаты попросили своих партнеров в Европе, Китае, Турции, чтобы те призвали Тегеран воздержаться от эскалации ситуации с Израилем, – сообщают СМИ.