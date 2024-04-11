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Вашингтон просит партнеров попросить Иран избежать эскалации в отношении Израиля

Вашингтон просит партнеров попросить Иран избежать эскалации в отношении Израиля

Официальный представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер на брифинге в четверг, 11 апреля, заявил, что Соединенные Штаты попросили своих партнеров в Европе, Китае, Турции, чтобы те призвали Тегеран воздержаться от эскалации ситуации с Израилем, – сообщают СМИ.

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