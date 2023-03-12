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Жилая, всего хорошего: в регионах выявлены новые аферы с долгостроями

Жилая, всего хорошего: в регионах выявлены новые аферы с долгостроями

В России появилась очередная схема обмана покупателей квартир в домах с долевым участием. Компании, которые должны завершить возведение проблемного объекта после ухода обанкротившегося девелопера, вместо этого продают в таких долгостроях квартиры.

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