Жилая, всего хорошего: в регионах выявлены новые аферы с долгостроями

В России появилась очередная схема обмана покупателей квартир в домах с долевым участием. Компании, которые должны завершить возведение проблемного объекта после ухода обанкротившегося девелопера, вместо этого продают в таких долгостроях квартиры.
В России появилась очередная схема обмана покупателей квартир в домах с долевым участием. Компании, которые должны завершить возведение проблемного объекта после ухода обанкротившегося девелопера, вместо этого продают в таких долгостроях квартиры.
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