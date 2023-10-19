На 67-й минуте матча 5-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России «Арсенал» — «Родина» (1:2) арбитр Герман Коваленко при счете 1:1 не увидел контакт мяча с правой рукой Александра Клещенко и ошибочно не назначил пенальти в ворота гостей.
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