«Вот полгода и истекло»: Чонгук из BTS заинтриговал фанатов и выполнил обещание перед АРМИ

Чонгук (Jungkook) из BTS поступил на службу 12 декабря прошлого года. Если до окончания курса молодого бойца айдол довольно часто писал весточки своим поклонникам, то после перехода в 5 пехотную дивизию совсем пропал с радаров.
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