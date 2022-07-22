Глава МИ-6 Мур похвастался, что из Европы выслали половину всех российских шпионов

По его словам, 400 разведчиков работали под дипломатическим прикрытиемГлава Секретной разведывательной службы Великобритании (МИ-6) Ричард Мур заявил, что 400 российских дипломатов, которые высланы из Европы после начала военной операции на Украине, составляют примерно половину сотрудников разведки РФ в регионе.