«Здоровый мужик работает сутки через трое и вторую работу не ищет? Да он лентяй!» – уверена теща

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Комментарии
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Валерий Вадимов
сама б корова.не спала б ночь,каждые 4 ночи...посмотрел бы на нее во второй работе
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2 час.

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