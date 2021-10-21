ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫДети и семья- У твоих детей будут квартиры, а у моего нет. Давай возьмем ему ипотеку, - говорит муж. А я считаю, что это нечестно Муж мне тут на днях заявил, что раз мои дети квартирами обеспечены, то надо и о его ребенке подумать.Вернуться к статье94НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЭлина МорозоваКак же любят мужчины быть щедрыми и хорошими за счет женщин.Максим ШишкинКак и женщины за счёт мужчин)).Элина МорозоваПарню нет еще 18. Отец еще платит алименты. О какой квартире может идти речь? Вот когда вырастет, начнет сам зарабатывать и сможет сам выплачивать ипотеку, тогда можно ему помочь с первоначальным взносом. А то растет папенькин сыночек..Элина МорозоваРазведенные дядьки с прицепом очень проблемны.Максим ШишкинНе больше, чем такие же тетки)).ССергейПервая супруга, мать ребенка безответственная кукушка. А эти если законные муж и жена, то должны платить вместе, но тут она тоже эгоистка.Вера ФедороваСтесняюсь спросить, а в чём её эгоизм? Она, что, отказывает в помощи его сыну?natalya LoveКАЖДЫЙ РОДИТЕЛЬИМЕЕТ ПРАВО ПЛАТИТЬТОЛЬКО ЗА СВОЕГО РЕБЕНКА . А ЗА ЧУЖОГО ЕСЛИ ЕСТЬ СВОБОДНЫЕ ДЕНЬГИ.ПРОСТО У НЕЕ УЖЕ ЕСТЬ ДВА СВОИХ РЕБЕНКА.Александр ЗолотаревАлень!Комментировать
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