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- У твоих детей будут квартиры, а у моего нет. Давай возьмем ему ипотеку, - говорит муж. А я считаю, что это нечестно

- У твоих детей будут квартиры, а у моего нет. Давай возьмем ему ипотеку, - говорит муж. А я считаю, что это нечестно

Муж мне тут на днях заявил, что раз мои дети квартирами обеспечены, то надо и о его ребенке подумать.

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Элина Морозова
Как же любят мужчины быть щедрыми и хорошими за счет женщин.
Максим Шишкин
Как и женщины за счёт мужчин)).
Элина Морозова
Парню нет еще 18. Отец еще платит алименты. О какой квартире может идти речь? Вот когда вырастет, начнет сам зарабатывать и сможет сам выплачивать ипотеку, тогда можно ему помочь с первоначальным взносом. А то растет папенькин сыночек..
Элина Морозова
Разведенные дядьки с прицепом очень проблемны.
Максим Шишкин
Не больше, чем такие же тетки)).
Сергей
Первая супруга, мать ребенка безответственная кукушка. А эти если законные муж и жена, то должны платить вместе, но тут она тоже эгоистка.
Вера Федорова
Стесняюсь спросить, а в чём её эгоизм? Она, что, отказывает в помощи его сыну?
natalya Love
КАЖДЫЙ РОДИТЕЛЬИМЕЕТ ПРАВО ПЛАТИТЬТОЛЬКО ЗА СВОЕГО РЕБЕНКА . А ЗА ЧУЖОГО ЕСЛИ ЕСТЬ СВОБОДНЫЕ ДЕНЬГИ.ПРОСТО У НЕЕ УЖЕ ЕСТЬ ДВА СВОИХ РЕБЕНКА.
Александр Золотарев
Алень!

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