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Закон и Порядок

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Иностранных граждан, не владеющих русским языком, но имеющих сертификаты о его знании, могут лишить миграционного статуса, а также отказать в гражданстве РФ

Иностранных граждан, не владеющих русским языком, но имеющих сертификаты о его знании, могут лишить миграционного статуса, а также отказать в гражданстве РФ

Об этом сообщила представитель МВД Ирина Волк в своем телеграм-канале. По ее словам, ведомство регулярно выявляет таких мигрантов и проводит расследование в отношении преступных группировок и организаций, которые выдают фиктивные сертификаты.

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Комментарии
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tsan tsan
Настораживает &quot;могут&quot;. Опять в будущем времени.
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15 час.

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