Памфилова предупредила о распространении фейков, дискредитирующих выборы в Госдуму

Основная угроза избирательному процессу Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова выступила с заявлением о выявлении и предупреждении распространения фейковых сообщений, которые направлены на дискредитацию выборов в Государственную Думу.
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