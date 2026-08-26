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FiNE NEWS

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Памфилова предупредила о распространении фейков, дискредитирующих выборы в Госдуму

Памфилова предупредила о распространении фейков, дискредитирующих выборы в Госдуму

Основная угроза избирательному процессу Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова выступила с заявлением о выявлении и предупреждении распространения фейковых сообщений, которые направлены на дискредитацию выборов в Государственную Думу.

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