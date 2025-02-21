На чем растут акции нефтегаза?

Нефтяной сектор России безусловно один из бенефициаров возможного мирового договора по Украине. Во-первых, из-за снижения санкционных рисков сузится дисконт российской нефти к Brent, который недавно расширился до 14 долларов, что приведёт к увеличению экспортной выручки нефтяников.