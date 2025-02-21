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Блог частного инвестора

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На чем растут акции нефтегаза?

На чем растут акции нефтегаза?

Нефтяной сектор России безусловно один из бенефициаров возможного мирового договора по Украине.  Во-первых, из-за снижения санкционных рисков  сузится дисконт российской нефти к Brent, который недавно расширился до 14 долларов, что приведёт к увеличению  экспортной выручки нефтяников.

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