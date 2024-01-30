Лапид потребовал пересмотреть отношения с РФ из-за позиции Москвы по Газе

По мнению главы израильской парламентской оппозиции Яира Лапида, Израилю необходимо пересмотреть отношения с Российской Федерацией из-за позиции страны насчёт конфликта с палестинской радикальной организацией ХАМАС в секторе Газа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии