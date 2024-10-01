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Царьград

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Из Самары в Шарджу со 2 октября появится прямой рейс

Из Самары в Шарджу со 2 октября появится прямой рейс

Планируется, что Airbus А320 вместимостью до 179 пассажиров будет вылетать из Курумоча в 00:40 и прилетать в аэропорт назначения в 05:20.

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