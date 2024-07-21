Подрывник железной дороги под Рязанью надеялся получить от СБУ 15 тыс. долларов

Гражданин России и Италии Руслан Сидики, взорвавший железнодорожные пути в Рязанской области, рассчитывал получить 15 тысяч долларов от Службы безопасности Украины (СБУ), сообщили в ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.