Подрывник железной дороги под Рязанью надеялся получить от СБУ 15 тыс. долларов

Гражданин России и Италии Руслан Сидики, взорвавший железнодорожные пути в Рязанской области, рассчитывал получить 15 тысяч долларов от Службы безопасности Украины (СБУ), сообщили в ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
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