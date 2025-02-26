Маск предсказал скорый приход ультраправых к власти в Германии

Ультраправая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) одержит победу на следующих выборах в стране. Об этом заявил американский миллиардер и глава Департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илон Маск на своей странице в социальной сети X.
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