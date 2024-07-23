Венгрию выгоняют из ЕС? Желая наказать Орбана, Брюссель показал своё истинное лицо

© AFP2024 / LUDOVIC MARIN Вчера 3,9K прочитали Миротворческая миссия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, одного из немногих западных политиков, который реально пытается найти несиловой выход из украинского кризиса, нравится далеко не всем.
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