МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 307 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лев Добрый
    Пиндо-сранцы США владеют огромным пакетом акций наших предприятий, надо конфисковать эти акции в пользу России и вопр...Посольский отказ:...
  • Лев Добрый
    Интересно бы узнать, а наш президент верит наркоману о мирных переговорах с Россией? Свой Указ о запрете вести перего...Украина готова ве...
  • Лев Добрый
    Вот вам и снежинка Обама, разорвавший в клочья Российскую экономику, одним махом удалил из президентской гонки самого...Серый кардинал Об...

Венгрию выгоняют из ЕС? Желая наказать Орбана, Брюссель показал своё истинное лицо

Венгрию выгоняют из ЕС? Желая наказать Орбана, Брюссель показал своё истинное лицо

© AFP2024 / LUDOVIC MARIN Вчера 3,9K прочитали Миротворческая миссия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, одного из немногих западных политиков, который реально пытается найти несиловой выход из украинского кризиса, нравится далеко не всем.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх