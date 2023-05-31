Народные Новости

1 108 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Кузнецова
    Я думаю если муж на СВО ни одна не ляжет с узбеком, таджиком и т. д. Жена солдата должна иметь гордость и честь всегда.Путин «довел до р...
  • ЧилиИвано
    Азиаты, говорящие о местных женщинах, оставшихся одни, после ухода мужей на СВО и утверждающие что создадут с ними га...Путин «довел до р...
  • Андрей Владимирович
    Да он уже и россиян довел до ручки, кругом одни азиаты и повышения тарифов.Путин «довел до р...

В России могут запретить ездить на электросамокатах по пешеходным улицам

В России могут запретить ездить на электросамокатах по пешеходным улицам

Новые ограничения при использовании электросамокатов могут ввести в России. Отмечается, что планируется ограничить скорость передвижения на самокатах до 15 км/ч, а также запретить передвигаться на них по пешеходным улицам, передают «Известия».

Вернуться к статье

Картина дня

наверх