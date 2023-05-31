В России могут запретить ездить на электросамокатах по пешеходным улицам

Новые ограничения при использовании электросамокатов могут ввести в России. Отмечается, что планируется ограничить скорость передвижения на самокатах до 15 км/ч, а также запретить передвигаться на них по пешеходным улицам, передают «Известия».
Новые ограничения при использовании электросамокатов могут ввести в России. Отмечается, что планируется ограничить скорость передвижения на самокатах до 15 км/ч, а также запретить передвигаться на них по пешеходным улицам, передают «Известия».
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