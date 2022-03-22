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Кубок Гагарина. «Авангард» против «Металлурга», «Спартак» примет СКА

«Авангард» сыграет с «Металлургом» в третьем матче серии 2-го раунда Кубка Гагарина. Также сегодня «Спартак» примет СКА.

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