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Туск заявил о диверсии на польском заводе, производящем БПЛА для Украины

Туск заявил о диверсии на польском заводе, производящем БПЛА для Украины

Пожар на польском заводе WB Electronics по производству беспилотных систем стал результатом целенаправленного поджога и акта саботажа, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, 2 сентября сообщает RMF24.

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