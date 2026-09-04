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Татар-информ

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Льготы для автомобилистов в 2026 году: какие действуют в Татарстане

Льготы для автомобилистов в 2026 году: какие действуют в Татарстане

Как купить машину со скидкой в Татарстане Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» Жители Татарстана могут воспользоваться льготами и получить субсидии на приобретение нового автомобиля и иные расходы, связанные с машинами.

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