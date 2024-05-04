Володин заявил, что в ВСУ должен быть призван Байден как «умственно отсталый» и Зеленский как «психбольной» и наркозависимый

Политик оценил новые меры по мобилизации на УкраинеПредседатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что по новым критериям «первые, кто должен быть призван в ряды ВСУ, — Байден как умственно отсталый, а также его дружок Зеленский как психбольной, зависимый от разных наркотических препаратов».