Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • Алексей Смирнов
    Что, Путина арестовали? Нет? Значит не накрыли лоббистов эмигрантов.МВД накрыло лобби...
  • Галина Дьячина
    заголовок гнилой..автор слишком самонадеен..не каркай!"Байден заставил ...
  • Надежда Rudi
    Деньги в бюджете есть, чтобы их поить, кормить, лечить и пособия платить, сейчас эти деньги (хоть бы пошли куда надо)...МВД накрыло лобби...

МВД накрыло лоббистов мигрантов - запреты на проверки и поиски официально сняты

МВД накрыло лоббистов мигрантов - запреты на проверки и поиски официально сняты

Сегодня могу вас порадовать хорошими новостями относительно ситуации с мигрантами в России. В течение последнего времени «навести порядок» в этом вопросе захотелось многим ведомствам, и с недавнего времени мы лишились очередной преграды, препятствующей пресечению нелегальной миграции.

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Комментарии
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Элла
А почему только в Москву и Моск.область?! А что в регионах делать, в которых тоже полно этих  &quot;иноземцев&quot;? Если зачищать, то надо на всей территории страны, а не выборные регионы - пора забыть совдеповский принцип подхода к регионам страны!
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5 час.
НR
Надежда Rudi
Деньги в бюджете есть, чтобы их поить, кормить, лечить и пособия платить, сейчас эти деньги (хоть бы пошли куда надо) пойдут на депортацию. Союзные бывшие республики пусть восстанавливают. Там тоже надо дворы мести.
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43 мин.
Алексей Смирнов
Что, Путина арестовали? Нет? Значит не накрыли лоббистов эмигрантов.
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10 мин.

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