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Царьград

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Количество пострадавших в ДТП с маршруткой в Балашихе выросло до четырёх

Количество пострадавших в ДТП с маршруткой в Балашихе выросло до четырёх

Массовое ДТП в Балашихе: маршрутка столкнулась с пятью автомобилями.Утром 11 сентября в Балашихе произошло массовое ДТП с участием маршрутного такси и пяти легковых автомобилей.

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