Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Суд в США требует от Китая $24 млрд из-за распространения COVID

Суд в США требует от Китая $24 млрд из-за распространения COVID

Суд в Миссури постановил взыскать с властей Китая $24 млрд из-за COVID-19 Суд Миссури пришел к выводу, что Китай «вводил мир в заблуждение» относительно опасности и масштабов COVID, из-за чего США не смогли подготовиться к пандемии.

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