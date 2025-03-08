Суд в США требует от Китая $24 млрд из-за распространения COVID

Суд в Миссури постановил взыскать с властей Китая $24 млрд из-за COVID-19 Суд Миссури пришел к выводу, что Китай «вводил мир в заблуждение» относительно опасности и масштабов COVID, из-за чего США не смогли подготовиться к пандемии.