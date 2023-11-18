Владивостокцам представили результаты уникального проекта «Вышиваем Приморье»

18 ноября в Оливковом зале Приморской государственной картинной галереи (Партизанский проспект, 12) состоялось торжественное открытие уникального выставочного проекта «Вышиваем Приморье» (0+), сообщает PRIMPRESS.
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