Ученые: открытый гроб и юмор на поминках способствуют легче переживать утрату близкого

От 60 до 80% взрослых хотя бы раз в своей жизни переживали уход близкого человека из жизни. Часто после утраты любимого человека люди испытывают грусть, ярость, впадают в депрессию и перестают сосредотачиваться на настоящем.
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