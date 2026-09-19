Сегодня в ДК "Победа" состоялся юбилейный концерт Владимира Максимова. Знаменитые земляки, супруги Щербаковы, приехали поздравить гармониста и, конечно, зашли на избирательный участок 2807, расположенный здесь же.
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