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Пункт-А

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В Астрахани директора фирмы посадили на 3 года и конфисковали 132 млн рублей

В Астрахани директора фирмы посадили на 3 года и конфисковали 132 млн рублей

За незаконное обналичивание сотней миллионов. Второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по АО собрал доказательства в отношении директора фирмы, который признан виновным в 9 эпизодах по неправомерному обороту средств платежей.

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