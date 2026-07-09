В Астрахани директора фирмы посадили на 3 года и конфисковали 132 млн рублей

За незаконное обналичивание сотней миллионов. Второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по АО собрал доказательства в отношении директора фирмы, который признан виновным в 9 эпизодах по неправомерному обороту средств платежей.
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