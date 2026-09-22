ES Long Setup – pdVAL / pdEQ / uptrend aVWAP Confluence E-mini S&P 500 Futures CME_MINI:ES1! Chart_Champions Today’s level of interest on ES Futures is a potential long zone around 7786–7781 What makes this area interesting is the confluence we have within the zone: pdVAL around 7786, which remains untested pdEQ around 7781 Uptrend aVWAP sitting just below the area, adding another layer of support Rather than treating this as one exact price, we’ll be watching the entire zone for a potential reaction.
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