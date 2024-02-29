ZOV времени В том, что Израиль ведет себя так в отношении Российской Федерации, мы должны винить прежде всего себя.
"А поучать нас принялись евреи", - постпред Израиля при ООН осудил Россию
Комментарии
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ВК
Вячеслав Кормилицын
Вот же гниды.
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3 час.
Русский Империалист
😡 Омерзительные твари земли Обетованной: 2 мая 2014 года в Одессе евреи-химики предоставили кастрюлям-нацистам вещество, которое при попадании на кожу "помогало" огню выжигать плоть до кости и потушить этот огонь было не возможно. "Благодарю" этому было сожжено около 350 , а не 40 из официальной версии, несчастных. А то, что эти твари "творят" в Палестине, подтверждает их изуверскую сущность. Поэтому и появляется мысль, что, возможно, прав был Гитлер, когда уничтожал этих тварей. 🇷🇺
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2 час.
И
Искандер
"Всегда"? Полно херню городить. СССР – один из инициаторов создания Израиля. СССР - основной поставщик вооружения в Израиль а первую арабо-израильскую войну. Даже США тогда ввели эмбарго на поставки вооружения на ближний восток.
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1 час.
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