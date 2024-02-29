"А поучать нас принялись евреи", - постпред Израиля при ООН осудил Россию

Русский Империалист

😡 Омерзительные твари земли Обетованной: 2 мая 2014 года в Одессе евреи-химики предоставили кастрюлям-нацистам вещество, которое при попадании на кожу "помогало" огню выжигать плоть до кости и потушить этот огонь было не возможно. "Благодарю" этому было сожжено около 350 , а не 40 из официальной версии, несчастных. А то, что эти твари "творят" в Палестине, подтверждает их изуверскую сущность. Поэтому и появляется мысль, что, возможно, прав был Гитлер, когда уничтожал этих тварей. 🇷🇺