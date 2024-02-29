Медвежий угол
Люблю РоссиюЭту страну не поб...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Медвежий угол

38 280 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир
    Нужно отследить когда французы заявятся на украину и в этот момент их накрыть.... И чтоб зелинский их там торжественн...Нужен предупредит...
  • Александр Павлов
    А почему он как президент не обозначил перед всеми эту проблему, или простые россияне сами должны "поднимать ему веки"?"Я ложил на твою ...

"А поучать нас принялись евреи", - постпред Израиля при ООН осудил Россию

"А поучать нас принялись евреи", - постпред Израиля при ООН осудил Россию

ZOV времени В том, что Израиль ведет себя так в отношении Российской Федерации, мы должны винить прежде всего себя.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВК
Вячеслав Кормилицын
Вот же гниды.
Ответить
3 час.
Русский Империалист
😡 Омерзительные твари земли Обетованной:  2 мая 2014 года  в Одессе евреи-химики предоставили кастрюлям-нацистам вещество, которое при попадании на кожу &quot;помогало&quot; огню выжигать плоть до кости и потушить этот огонь было не возможно. &quot;Благодарю&quot; этому было сожжено около 350 , а не 40 из официальной версии, несчастных.  А то, что эти твари &quot;творят&quot; в Палестине, подтверждает их изуверскую сущность. Поэтому и появляется мысль, что, возможно, прав был Гитлер, когда уничтожал этих тварей. 🇷🇺
Ответить
2 час.
И
Искандер
&quot;Всегда&quot;? Полно херню городить. СССР – один из инициаторов создания Израиля. СССР - основной поставщик вооружения в Израиль а первую арабо-израильскую войну. Даже США тогда ввели эмбарго на поставки вооружения на ближний восток.
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх