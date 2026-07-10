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Дэвид Култхард о слухах про Цолова: «Для «Ред Булл» это хорошая проблема»

Бывший пилот «Ф-1» Дэвид Култхард прокомментировал слухи о возможном повышении выступающего в «Ф-2» гонщика программы « Ред Булл » Николы Цолова в младшую команду « Рейсинг Буллз ».

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