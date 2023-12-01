ЦАХАЛ возобновил боевые действия в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что возобновила боевые действия в секторе Газа.По данным представителей армии, бойцы палестинского движения ХАМАС нарушили паузу и открыли огонь по территории Израиля.
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