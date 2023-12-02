Свыше тысячи мотострелков и морских пехотинцев Балтийского флота выполняют боевые стрельбы из штатного оружия

В рамках плановых занятий на полигонах, расположенных в Калининградской области, военнослужащие мотострелковых подразделений армейского корпуса и подразделений морской пехоты Балтийского флота приступили к выполнению боевых стрельб из штатного стрелкового оружия и вооружения боевых машин.