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Закон, порядок, государство

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Свыше тысячи мотострелков и морских пехотинцев Балтийского флота выполняют боевые стрельбы из штатного оружия

Свыше тысячи мотострелков и морских пехотинцев Балтийского флота выполняют боевые стрельбы из штатного оружия

В рамках плановых занятий на полигонах, расположенных в Калининградской области, военнослужащие мотострелковых подразделений армейского корпуса и подразделений морской пехоты Балтийского флота приступили к выполнению боевых стрельб из штатного стрелкового оружия и вооружения боевых машин.

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