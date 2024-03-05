Не существует никакой ситуации "притеснения" Китаем Филиппин -- МИД КНР

Пекин, 4 марта /Синьхуа/ -- Официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Мао Нин в понедельник опровергла высказывания главы МИД Филиппин Энрике Манало по вопросу Южно-Китайского моря, заявив, что не существует никакой ситуации "притеснения" Филиппин со стороны Китая.