Не существует никакой ситуации "притеснения" Китаем Филиппин -- МИД КНР

Пекин, 4 марта /Синьхуа/ -- Официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Мао Нин в понедельник опровергла высказывания главы МИД Филиппин Энрике Манало по вопросу Южно-Китайского моря, заявив, что не существует никакой ситуации "притеснения" Филиппин со стороны Китая.
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