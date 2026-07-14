В Германии резко выросло число отказников от военной службы После реформы мобилизации в Германии отмечается резкий рост числа отказников от военной службы.
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В Германии резко выросло число отказников от военной службы После реформы мобилизации в Германии отмечается резкий рост числа отказников от военной службы.
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