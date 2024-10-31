Telegraph: ВСУ отказываются на поле боя использовать западную тактику

Использовать на поле боя западную тактику отказываются военые ВСУ, сообщает 31 октября газета Telegraph со ссылкой на источник среди офицеров Великобритании, который принимал участие в обучении украинских солдат.
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