Обнаружен новый подвид самого смертоносного паука

На восточном побережье Австралии учёные обнаружили новый подвид крайне опасных пауков. В совместном заявлении Сиднейского национального музея и университета Ньюкасла представлены результаты многолетней работы по изучению этих членистоногих, передает planet-today.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии