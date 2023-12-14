«Третий майдан» Арестович перечислил три варианта развития событий на Украине в 2024 году

Natalija Osminina

Понятно, что Украину ждет Третий Майдан и смена Президента на Гетмана, что менталитету украинцев звучит гораздо роднее. Хотя немалая часть украинцев требует каких-то изменений, но большинство из них предполагают под ними либо передышку, либо изменения в тактике боев, объясняя неудачи ВСУ некомпетентностью Зеленского. Американцам он тоже уже не нужен. С его заменой на Залужного они будут морочить голову России, в надежде, что на время переговоров Москва приостановит СВО. В любом случае всё сведется к тому, что Украина будет вести позиционные бои на ленточке, а Гражданская война, ею развязанная, сконцентрируется внутри самой Украины.