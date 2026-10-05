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Рождение "призраков Киева": уничтожение Ту-154 над Чёрным морем в 2001 году

Рождение "призраков Киева": уничтожение Ту-154 над Чёрным морем в 2001 году

25 лет назад, 4 октября 2001 года ракета украинского ЗРК С-200 сбила над Чёрным морем российский Ту-154, следовавший из Тель-Авива в Новосибирск.

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