Бахрушинский музей откроет выставку «Волшебник Императорских театров Александр Головин» в Париже

В Париже готовится экспозиция, посвященная творчеству театрального художника Александра Головина. Впервые на международной арене будет представлено значительное количество его работ, включая эскизы декораций и костюмов, созданные для Российских Императорских театров, сообщает пресс-служба Бахрушинского театрального музея.
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