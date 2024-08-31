Бахрушинский музей откроет выставку «Волшебник Императорских театров Александр Головин» в Париже

В Париже готовится экспозиция, посвященная творчеству театрального художника Александра Головина. Впервые на международной арене будет представлено значительное количество его работ, включая эскизы декораций и костюмов, созданные для Российских Императорских театров, сообщает пресс-служба Бахрушинского театрального музея.