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Спрос на обновленную Lada Niva Legend превзошел прогнозы дилеров

Спрос на обновленную Lada Niva Legend превзошел прогнозы дилеров

Коммерческий директор сети дилерских центров «Прагматика» Александр Шапринский сообщил «Российской газете», что спрос на Lada Niva Legend с новым двигателем превзошел ожидания.

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