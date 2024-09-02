Общенациональный референдум по вопросу строительства АЭС в Казахстане состоится 6 октября 2024 года

Об этом заявил глава государства во время послания народу Казахстана. Глава государства отметил, что с учетом нарастания глобального энергодефицита Казахстан остро нуждается в надежных и экологически чистых источниках энергии.
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