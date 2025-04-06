Оскар Пиастри: «Борьба за победу в гонке шла вчера»

Пилот «Макларена» подвел итоги гонки на «Сузуке», в которой финишировал третьим. По мнению Оскара, судьба заезда решилась во вчерашней квалификации, поскольку Ферстаппен, Норрис и Пиастри финишировали на тех же позициях, на которых и стартовали.