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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Легендарный разработчик, создавший первые три игры Final Fantasy, не был знаком с р...

Легендарный разработчик, создавший первые три игры Final Fantasy, не был знаком с р...

Легендарный разработчик, создавший первые три игры Final Fantasy, не был знаком с ролевыми играми до Final FantasyИкона индустрии игр, внёсший огромный вклад в разработку таких проектов, как Final Fantasy и Secrets of Mana, признался, что, несмотря на участие в создании одной из крупнейших RPG-серий, он впервые столкнулся с этим жанром, только… источник#Secrets #Икона.

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