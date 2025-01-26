Легендарный разработчик, создавший первые три игры Final Fantasy, не был знаком с р...

Легендарный разработчик, создавший первые три игры Final Fantasy, не был знаком с ролевыми играми до Final FantasyИкона индустрии игр, внёсший огромный вклад в разработку таких проектов, как Final Fantasy и Secrets of Mana, признался, что, несмотря на участие в создании одной из крупнейших RPG-серий, он впервые столкнулся с этим жанром, только… источник#Secrets #Икона.