Ростехнадзор требует остановить ремонт трассы М-5 «Урал» на 90 суток

Ростехнадзор требует приостановить на 90 суток работы АО «Донаэродорстрой» на участке трассы М-5 «Урал» с км 1548+651 по км 1564+000 в Ашинском районе из-за нарушений порядка строительства в горнозаводской зоне.
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